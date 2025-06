Vader misbruikt zoontje tijdens hele jeugd: 10 jaar cel geëist

Voor het zestien jaar lang seksueel misbruiken van zijn zoon is dinsdag tien jaar cel geëist tegen een 53-jarige man uit Zwolle. De 52-jarige moeder, die later bij het misbruik betrokken werd, moet wat het Openbaar Ministerie betreft zeven jaar de cel in. De zoon werd vanaf zijn vierde levensjaar misbruikt.

"Hij schat in dat het wekelijks of tweewekelijks gebeurde en dat het in totaal vierhonderd of vijfhonderd keer gebeurd is", zei de officier van justitie dinsdag tijdens de strafzaak in Zwolle. "Het gebeurde zo vaak dat het een gewoonte werd."

De vader, Victor L., heeft het misbruik erkend. De vrouw, Veronica S., zegt door L. te zijn gedwongen mee te doen. Het OM gelooft dat niet. De vader loopt nog vrij rond maar de officier van justitie wil dat hij bij een veroordeling meteen vast komt te zitten.

Zijspoor

Verdachte L. zei dat het misbruik begon nadat hij zich op een zijspoor gezet voelde bij de opvoeding van hun zoon. Hij wilde zijn zoon "een fijn gevoel" geven. De man, die aan diverse geestelijke stoornissen lijdt, zag toen niet in welk leed hij zijn zoon toebracht. Het slachtoffer deed op latere leeftijd meerdere zelfmoordpogingen. "Ik beschouwde dat niet als het gevolg van mijn daden", zei L. hierover. Hij brak toen zijn zoon hierover vertelde in de zittingszaal. "Ik heb er geen woorden voor", reageerde hij.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Het slachtoffer heeft een traumatische jeugd gehad. Hij vertelde over hoe zijn moeder hem tot het stoppen met huilen dwong door hem langdurig een kussen in het gezicht te drukken. Zijn beide ouders hebben hem beschadigd. "De beelden hiervan blijven me heel lang bij." De vrouw werd bij het misbruik betrokken vanaf het moment dat de jongen 7 jaar was. Ze hadden met zijn drieën seks.

Niet aanwezig

Veronica S. was dinsdag niet in de zittingszaal aanwezig omdat ze hiertoe geestelijk niet in staat zou zijn. De officier van justitie noemde de zaak een van de meest schrijnende die hij heeft behandeld. De advocaat van L. meent dat haar cliënt een eventueel hoger beroep in vrijheid moet kunnen afwachten. De raadsvrouw van de moeder benadrukte dat juist de vader een leidende rol had in het misbruik.

De rechtbank doet op 1 juli uitspraak.

