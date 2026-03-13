Chauffeur die staakt langs A1 krijgt gelijk in loonruzie

De vrachtwagenchauffeur die begin februari zijn rit langs de A1 bij Deurningen staakte omdat hij al maanden geen salaris kreeg, stond in zijn recht. Dat oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Overijssel. De man uit Tadzjikistan hield de truck van zijn werkgever vast zolang zijn achterstallige loon niet was betaald.

Chauffeur Muhammed Muridzoda beriep zich op zijn zogeheten retentierecht. Sinds hij zijn werk neerlegde verblijft hij in de cabine van de vrachtwagen, die nog altijd op een parkeerplaats langs de snelweg staat. Volgens de rechtbank mocht hij het voertuig gebruiken als drukmiddel om zijn loon op te eisen. Het gaat om bijna 18.000 euro aan achterstallige betalingen.

De baas van de chauffeur en eigenaar van de truck, een Litouws transportbedrijf, stapte naar de rechter en eiste dat de vrachtwagen direct werd teruggegeven. De kantonrechter ging daar niet in mee en oordeelde dat het bedrijf juist iets moet doen: het achterstallige loon uitbetalen.

Tijdens de zitting bleek dat de werkgever de chauffeur had beloofd een deel van zijn salaris uit te betalen zodra hij terug was in Litouwen. In de praktijk bleef de man echter maandenlang nieuwe ritten rijden door onder meer Nederland, Duitsland en België. Volgens de rechter had het bedrijf hem volgens de arbeidsovereenkomst twee keer per maand moeten uitbetalen en hem ook loonspecificaties moeten geven.

Niet de enige

Wie eerder ook schande sprak van de situatie, is Edwin Altena van vakbond FNV. Hij stelde dat Muhammad symbool staat voor duizenden chauffeurs, ook in Nederland. Veel van hen worden gouden bergen beloofd, maar in werkelijkheid worden ze uitgebuit. Zwaar ondermaatse of zelfs volledig uitblijvende betalingen zijn aan de orde van de dag. FNV stond Muhammad bij door hem op zijn rechten te wijzen en ervoor te zorgen dat hij niet door de politie werd weggesleept.