Muhammad trapt op de rem: al maanden geen salaris, daarom staakt hij

Al twee weken staat de 35-jarige chauffeur Muhammad Muridzoda uit het Centraal-Aziatische Tadzjikistan stil langs snelweg A1 bij Deurningen. Niet omdat hij pech heeft, maar omdat hij weigert ook maar een meter verder te rijden. De chauffeur zegt al acht maanden geen salaris te hebben ontvangen en daarom staakt hij nu. Verschillende Nederlanders ontfermen zich over de man en ook de vakbond springt voor hem in de bres.

Zo kopen andere chauffeurs en vakbondsleden eten voor hem. Het is behelpen, maar zo zal hij in ieder geval niet verhongeren. Daarnaast kan hij ook niet weg bij zijn voertuig, omdat dan de kans bestaat dat iemand anders van het Litouwse bedrijf waarvoor hij rijdt zijn vrachtwagen komt ophalen. En dan zou al die moeite voor niets zijn.

Uitbuiting

Beloftes dat zijn geld toch komt, daar gelooft Muhammad niet meer in. "Mijn werkgever zei: 'Als je terug bent krijg je je loon.' Ik weet dat ik het niet krijg, want mijn broer heeft 9 maanden voor ze gewerkt en toen hij terug was in Litouwen heeft hij zijn loon nog niet gekregen", stelt de beteuterde chauffeur tegenover Hart van Nederland. Ook zegt hij nog zeven andere personen te kennen die nog geen betaling hebben ontvangen.

Wie ook schande spreekt van de situatie, is Edwin Altena van vakbond FNV. Hij stelt dat Muhammad nu symbool staat voor duizenden chauffeurs, ook in Nederland. Veel van hen worden gouden bergen beloofd, maar in werkelijkheid worden ze uitgebuit. Zwaar ondermaatse of zelfs volledig uitblijvende betalingen zijn aan de orde van de dag. FNV staat Muhammad nu bij door hem op zijn rechten te wijzen en ervoor te zorgen dat hij niet door de politie wordt weggesleept.