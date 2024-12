Onthullende appjes Sywert van Lienden openbaar: ‘Nooit meer geldzorgen’

In de rechtszaak over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en zijn zakenpartners is appverkeer aan het licht gekomen. De landsadvocaat heeft in de rechtszaak geciteerd uit appberichten die tot nu toe onbekend bleven. "Nu echt rond, nooit meer geldzorgen", appte Sywert naar zijn partner.

De landsadvocaat zegt sinds vorige week te beschikken over de chats die de mannen aan elkaar en hun partners stuurden. "Nu echt rond!! Nooit meer geldzorgen", chatte Van Lienden bijvoorbeeld op 22 april 2020 aan zijn eigen partner via Signal.

Tijdens een eerdere zitting zat Sywert van Lienden op de publieke tribune in de rechtbank, is te zien in bovenstaande video.

'Grenzend aan vooropgezette fraude'

De landsadvocaat stelt in de rechtbank in Amsterdam dat de ex-bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) zich realiseerden dat zij bedrog pleegden. Hij citeert ook uit een Signal-bericht van 31 mei 2020 dat Sywert van Lienden naar zijn compagnons stuurde tijdens de uitvoering van de overeenkomsten: "Even serieus: wat we nu af en toe bespreken is echt grenzend aan vooropgezette fraude".

De Staat ging er naar eigen zeggen eerst vanuit dat Van Lienden, Damme en Van Gestel tot hun werksessie in de nacht van 12 op 13 april 2020 goede bedoelingen hadden gehad zonder winstoogmerk, maar "dat blijkt onjuist", zei de landsadvocaat op basis van de chats. Daaruit zou blijken dat de compagnons van plan waren "for money" zaken met de Staat te doen.

De Staat en het nieuwe bestuur van SHA vorderen beide een bedrag van ongeveer 29 miljoen euro terug, gelijk aan de gemaakte winst van de mondkapjesdeal. De rechtbank heeft de hele dag uitgetrokken voor de zaak. De advocaten van Van Lienden, Damme en Van Gestel komen in de loop van de ochtend aan bod.

