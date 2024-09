Sywert van Lienden zegt dakloos te worden, vraagt tips: 'Al is het een tent'

Sywert van Lienden heeft deze maand geen dak meer boven zijn hoofd. Dat schreef de hoofdpersoon in de omstreden mondkapjesaffaire zondag op social mediaplatform X. Hij vraagt zijn volgers om 'daklozentips'.

"En het is september. Waarschijnlijk de maand waarin ik dakloos word. Zucht. Komende weken uitzoeken hoe ik 't leven onder die omstandigheden ga inrichten", schrijft Van Lienden op X. "Met dank aan onder meer de Belastingdienst en het OM voor het laatste (gecoördineerde) duwtje."

Daklozentips

Van Lienden schrijft dat de veiligheid van zijn gezin op één staat. Daarom zet hij "zelf maar een stap opzij de wijde wereld in". Hij vraagt om 'daklozentips', en vraagt ook of een iemand een (goedkoop) plekje weet. In de omgeving van Hilversum, in verband met zijn kinderen. "Al is het voor een tent of iets dergelijks."

In De Oranjezomer waren de 'daklozentips' een van de gesprekken aan tafel, zoals je op bovenstaande video kunt zien.

Beslag

Van Lienden won onlangs het kort geding tegen Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) om een geldbedrag dat hij nodig heeft om een advocaat te kunnen betalen in de mondkapjesaffaire. Het gaat om een bedrag van 100.000 euro waar volgens de rechter onterecht beslag op is gelegd en dat bedoeld is voor rechtsbijstand.

Van Lienden verdiende samen met zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel miljoenen euro's met een omstreden mondkapjesdeal die zij met de overheid sloten. Eerder had Van Lienden gezegd die mondkapjes 'om niet' te leveren. Op de rekeningen van alle drie de mannen is beslag gelegd.

Vorig jaar kwam een ton per persoon vrij voor juridische bijstand. Doordat Van Lienden op dat moment geen advocaat had, bleef het geld op zijn rekening staan en liet SHA er beslag op leggen. In verschillende recente interviews zei Van Lienden dat hij zich geen advocaat kan veroorloven, omdat hij geen geld meer heeft.