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Vijf jaar cel voor vuurwerkbomaanslag waarbij Joey (16) zwaargewond raakte

Rechtszaak

Vandaag, 13:35

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De rechtbank in Haarlem heeft woensdag de 20-jarige Mahir B. uit Purmerend veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in zijn woonplaats in december 2024. Daarbij raakte de toen 16-jarige Joey ernstig gewond.

Het slachtoffer liep zware brandwonden op. Zijn lichaam was volgens zijn familie bijna volledig verbrand en hij kon niet zelfstandig ademen. Het pand waar hij woonde werd verwoest en ook huizen van buren raakten fors beschadigd. Een conflict over de diefstal van twee accu's zou de aanleiding zijn geweest voor de aanslag.

Kort na de explosie vertelde Joey's tante Natasja aan Hart van Nederland hoe haar neef in paniek door het vuur rende. Het verhaal vertelt ze in bovenstaande video.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel tegen B. geëist. De rechtbank sprak hem echter vrij van twee van de drie onderdelen op de aanklacht. Het medeplegen van een poging tot moord of doodslag en de criminele uitbuiting van de twee minderjarigen achtte de rechter niet bewezen. Alleen voor het medeplegen van het teweegbrengen van een ontploffing is volgens de rechtbank genoeg bewijs.

In juni legde de rechtbank twee minderjarige medeverdachten deels voorwaardelijke jeugddetentie op.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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