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Twee mannen veroordeeld voor zware mishandeling jongen (17) in Beverwijk

Rechtszaak

Vandaag, 15:49

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Twee mannen uit Heemskerk en Beverwijk zijn donderdag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor poging tot doodslag. De mannen mishandelden vorig jaar september een 17-jarige jongen uit Haarlem. Beelden van het geweld werden online verspreid en zorgden voor zoveel onrust dat scholen en sportclubs in de regio een dag de deuren sloten.

De 22-jarige Adam el B. uit Beverwijk en de 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk waren op 6 september vorig jaar betrokken bij de mishandeling. Het slachtoffer werd geschopt en geslagen. Ook werd hij gefilmd terwijl zijn broek naar beneden was getrokken.

De beelden werden vervolgens op sociale media gedeeld, waarna een gewelddadige vergeldingsactie volgde. De onrust liep zo hoog op dat gemeenten noodbevelen afkondigden.

'Bijzonder vernederend'

"Het filmen en online delen van dit incident is bijzonder vernederend geweest voor het slachtoffer", oordeelt de rechtbank. "Deze gebeurtenis en de daaropvolgende berichten op sociale media hebben voor grote maatschappelijke onrust gezorgd."

Volgens de rechtbank namen de twee mannen door het schoppen bewust het risico dat de jongen aan het geweld zou kunnen overlijden.

Rechtbank kritisch op OM

Een derde verdachte, Mourad L. (25) uit Beverwijk, is niet verder berecht. De rechtbank besloot zijn zaak niet inhoudelijk te beoordelen, omdat een vierde verdachte niet was vervolgd. Die zou de mishandeling hebben gefilmd en de broek van het slachtoffer naar beneden hebben getrokken.

Beide mannen kwamen via een melding bij Meld Misdaad Anoniem op dezelfde manier in beeld bij de politie. De rechtbank noemt het onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministerie slechts een van hen vervolgde. Tegen L. was achttien maanden cel geëist.

De verdachten van de vergeldingsactie, waarbij een slachtoffer uit Heemskerk een revolver in zijn mond kreeg, moeten later nog voor de rechter verschijnen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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