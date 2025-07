Tbs geëist tegen verdachte dodelijke steekpartij Amsterdam-West

Tegen de 38-jarige Nuri Ö. heeft het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep tbs met dwangverpleging geëist. De man richtte op 1 augustus 2023 in de woning van de slachtoffers aan de Robert Scottstraat in Amsterdam-West een bloedbad aan met een keukenmes. De 25-jarige Rens kwam hierbij om het leven en zijn 29-jarige huisgenoot raakte zwaargewond.

De rechtbank achtte Ö. eerder volledig ontoerekeningsvatbaar. De man ging in hoger beroep tegen het vonnis. Het OM deed dat aanvankelijk ook, maar zag hier na beraad vanaf, zei de advocaat-generaal.

Op de bewuste dag drong Ö. de woning van zijn onderburen binnen, waar hij Rens doodstak. Zijn huisgenoot raakte vervolgens met de man in gevecht en liep ernstig letsel op. Hij wist uiteindelijk uit de woning te ontsnappen. De politie arresteerde Ö. ter plaatse.

Bij de woning van de slachtoffers werden destijds bloemen gelegd, zo is te zien in deze video:

1:33 Bloemen bij huis steekpartij Amsterdam

Onder invloed van wanen

Ö. leefde al geruime tijd onder invloed van wanen en meende dat Rens "was ingehuurd door de overheid", aldus het OM. In de periode voor de schokkende gebeurtenissen werd zijn gedrag steeds dreigender, ook tegenover zijn moeder, met wie hij de woning deelde. De man weigerde mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen concludeerden desondanks dat Ö. "ten minste verminderd toerekeningsvatbaar" was ten tijde van zijn daad en mogelijk geheel ontoerekeningsvatbaar.

Tijdens zijn proces bij de rechtbank vorig jaar bleek de verdachte nog steeds onder invloed van wanen, waardoor hij niet over het extreme geweld wilde praten. Ook dinsdag bij het hof weigerde hij dat en herhaalde hij vaak dat hij geen eerlijk proces kreeg.

ANP