Man (33) stak vrouw (30) veertig keer en sneed keel door: tbs geëist

Rechtszaak

Vandaag, 15:56 - Update: 2 uur geleden

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Amsterdam tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Khalid A. voor het doden van een 30-jarige vrouw op 1 februari vorig jaar. Dat gebeurde in zijn woning aan de Gerard Callenburgstraat in Amsterdam-West. A. stak de vrouw meer dan veertig keer en sneed haar keel door. "Bij uitstek een zinloze dood", aldus de officier van justitie. "Een vreselijk drama."

Volgens gedragsdeskundigen verkeerde A. onder invloed van een ernstige psychotische stoornis en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De officier van justitie nam die conclusie over en vroeg de rechtbank de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging.

De deskundigen adviseerden tbs met voorwaarden (een lichtere variant van de maatregel), maar volgens het OM doet dat geen recht aan de ernst van het feit. Ook zou tbs met voorwaarden onvoldoende zijn om de maatschappij tegen de verdachte te beschermen, meent justitie; het risico op herhaling wordt als hoog ingeschat als hij niet goed wordt begeleid.

Ruzies om beëindigen relatie

A. en het uit Kroatië afkomstige slachtoffer hadden enige tijd een relatie. In de periode voorafgaand aan het extreme, dodelijke geweld waren er ruzies. Het slachtoffer wilde de relatie beëindigen, maar A. zou dat niet hebben geaccepteerd. De man zou al geruime tijd verward zijn geweest.

Tijdens de bewuste nacht belde A. de vrouw en vroeg haar naar hem toe te komen, omdat hij om onduidelijke redenen haar hulp nodig had. In de woning ontstond ruzie, waarbij volgens A. de vrouw hem met een mes zou hebben bedreigd.

Na de steekpartij meldde A. zich onder het bloed bij een politiebureau. In zijn woning trof de politie "een enorm bloedbad" en het levenloze lichaam van het slachtoffer.

De rechtbank doet uitspraak op 15 april.

Door ANP

Dode gevonden in woning Amsterdam, politie vermoedt misdrijf
