Dode gevonden in woning Amsterdam, politie vermoedt misdrijf

De politie heeft zaterdagochtend in een woning in de Gerard Callenburgstraat in het Amsterdamse stadsdeel West een overleden persoon aangetroffen. Ook is een verdachte aangehouden.

De politie vermoedt dat sprake is van een misdrijf en heeft daarom van de woning een plaats delict gemaakt.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend, meldt de politie. Ook over de identiteit van de verdachte zijn geen details bekendgemaakt.

ANP