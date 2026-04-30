Man legt giftige mottenballen bij kinderboeken: ‘Tegen kwade geesten’

De 52-jarige Clyde S. heeft donderdag bekend dat hij mottenballen in een kast met kinderboeken in een bibliotheek in Amsterdam-West heeft neergelegd. Tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak zei S. dat hij met de mottenballen kwade geesten wilde wegjagen.

S. wordt verdacht van poging tot moord. Mottenballen bevatten namelijk een giftige stof. De advocaat van de 52-jarige man laat weten dat de hoeveelheid mottenballen te klein was om bij inname schade aan te richten.

De verdachte nam volgens zijn advocaat zelf gemalen mottenballen mee uit zijn geboorteland Suriname. Dit zou onderdeel zijn van een ritueel om kwade geesten weg te jagen. S. gaf ook mottenballen aan mensen op straat als hij zag dat het niet goed met hen ging.

Rechtbanktekening: Aloys Oosterwijk