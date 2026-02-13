Volg Hart van Nederland
Vader woest na 8 jaar cel voor misbruik 20 jonge kinderen

Rechtszaak

Vandaag, 11:25

De rechtbank in Den Bosch heeft Wesley W. uit Helmond veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang seksueel misbruiken van twintig kinderen. De 26-jarige W. misbruikte de kinderen over een periode van tien jaar, als oppas bij mensen thuis en later als onderwijsassistent op een basisschool in zijn woonplaats.

Het jongste slachtoffer was 2 jaar oud, het oudste 10. W. begon met het kindermisbruik toen hij 15 jaar oud was. Hij heeft ook beeldmateriaal gemaakt van het misbruik. Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwang geëist.

De uitspraak leidde tot een boze reactie van een vader in de zittingszaal. "Ik zit hier de volgende keer. Ik vat hem alsnog", dreigde de man na het aanhoren van de uitspraak. "Acht jaar, doe normaal. Wat is dit voor poppenkast?", riep hij.

De school waar Wesley W. werkte, reageerde eerder geschokt:

"De verdachte heeft bij twintig jonge kinderen ernstig inbreuk gemaakt op hun seksuele en lichamelijke integriteit. Hij zocht de grenzen steeds verder op", aldus de rechtbank. Een broertje en zusje zette hij aan om seksuele handelingen bij elkaar te plegen. De rechtbank stelt dat het handelen van de verdachte diepe sporen heeft nagelaten in de gezinnen van de kinderen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank legde een lagere straf op dan geëist, omdat de rechters de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar achten. Zijn stoornissen hebben zijn gedrag beïnvloed. De rechtbank heeft ook meegewogen dat de man uit Helmond een deel van het misbruik pleegde toen hij zelf nog minderjarig was, dat hij bijna al het misbruik heeft toegegeven en volledige medewerking aan het onderzoek verleende.

Door ANP

