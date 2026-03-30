Jon T. (35) krijgt 7 jaar cel voor doden eigen baby in Helmond

De 35-jarige Jon T. uit Helmond is maandag veroordeeld tot 7 jaar cel door de rechtbank in Den Bosch omdat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn zes weken oude zoon. Het kind overleed in 2021 aan ernstig hersenletsel. Dat ontstond door hevig geweld door de vader, concludeert de rechtbank.

T. was op 28 juni 2021 voor het eerst alleen thuis met het jongetje. Na zo'n drie kwartier belde hij in paniek zijn vriendin dat het kind raar ademde. Vervolgens belde hij met 112. In het ziekenhuis werd ernstig hersenletsel geconstateerd bij de baby. Omdat de prognose uitzichtloos was, is op 3 juli 2021 de beademing gestaakt en overleed het kind.

'Hevig geweld'

De moeder verklaarde dat de baby die dag geen bijzonderheden vertoonde en vrolijk was toen zij van huis vertrok om te wandelen. Ook kon het kind niet omrollen, waardoor het zelf het letsel kon veroorzaken. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen dat hij gevallen is van grote hoogte.

"De rechtbank oordeelt op basis van alle bevindingen dat het niet anders kan zijn dan dat de vader hevig geweld heeft gebruikt op zijn zoon, wat heeft geleid tot ernstig hersenletsel en uiteindelijk de dood van de baby", staat in een uitleg bij het vonnis. Zo hebben deskundigen geen medische oorzaak kunnen vinden.

Verdachte gesteund door familie

T. ontkent dat hij de baby iets heeft aangedaan. Zijn vrouw, familieleden en vrienden zijn hem blijven steunen. De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij niet heeft willen zeggen wat zich precies heeft afgespeeld. Ook wordt stilgestaan bij de impact van het overlijden van het jonge kind. "Zijn dood heeft een diepe groef achtergelaten in het leven van zijn moeder, grootouders en alle andere naasten."

Eerder had het Openbaar Ministerie 8 jaar cel tegen hem geëist. De straf valt lager uit, omdat de rechtbank er rekening mee houdt dat de man niet geschikt is om zijn straf in een reguliere gevangenis uit te zitten. Ook weegt de rechtbank de impact mee van een lange celstraf, het verlies van zijn kind en de lange duur van de strafzaak.