Baby overlijdt na ernstig letsel in Helmond: 8 jaar cel geëist tegen vader

Rechtszaak

Vandaag, 17:17 - Update: 2 uur geleden

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 8 jaar cel geëist tegen een 35-jarige man uit Helmond voor het doden van zijn zes weken oude zoontje. Het kind overleed in juli 2021 aan ernstig hersenletsel, dat volgens deskundigen het gevolg is van geweld. Justitie stelt de vader, Jon T., daarvoor verantwoordelijk. Hij ontkent en zegt dat zijn zoon plotseling benauwd werd, waarna hij hulp inschakelde.

De vader was op 28 juni 2021 enige tijd alleen thuis met het jongetje. De man ontkent dat hij de baby iets heeft aangedaan. Volgens zijn verklaring begon het kind plotseling moeilijk te ademen. Hij heeft toen zijn vrouw en vervolgens 112 gebeld.

De baby werd opgenomen in het UMC Maastricht, waar begin juli de beademing werd stopgezet. Omdat er geen verklaring was voor het letsel, schakelden artsen Veilig Thuis in en startten politie en OM een onderzoek. De man zat 58 dagen vast en wacht zijn proces in vrijheid af. In de rechtszaal zorgde de strafeis voor emoties. De officier verwijt hem dat hij geen openheid van zaken geeft en noemt zijn houding "berekenend" en "egoïstisch".

Gebroken ribben

De baby had ook gebroken ribben, maar voor dat onderdeel vroeg het OM vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Volgens de verdediging zijn de medische rapporten niet eenduidig en blijft er “fundamentele twijfel” over de oorzaak van het hersenletsel. Getuigen verklaarden niets belastends en psychologisch onderzoek schetst volgens hen het beeld van een stabiele man. De rechtbank doet op 30 maart uitspraak.

Door ANP

