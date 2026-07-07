Taakstraffen geëist tegen minderjarigen voor gewelddadige nepdate met 71-jarige

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag taakstraffen geëist tegen vier jongeren uit Eindhoven voor de gewelddadige beroving van een 71-jarige man. De verdachten, die ten tijde van het incident tussen de 15 en 19 jaar oud waren, moeten volgens het OM ook twee jaar onder toezicht van de reclassering komen te staan.

De man dacht op 4 augustus 2024 via een datingsite een afspraak te hebben met een vrouw. Toen hij op de afgesproken plek aan de Celebeslaan in Eindhoven aankwam, werd hij echter opgewacht door vier gemaskerde personen.

Bedreigd met mes

Volgens het OM werd de 71-jarige direct geslagen en geschopt. Zijn autosleutels werden afgepakt, waarna hij op de achterbank van zijn eigen auto werd gezet. Tijdens de rit zou hij zijn bedreigd met een mes. Op een gegeven moment kreeg hij ook een zak over zijn hoofd.

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Het slachtoffer wist op een onbewaakt moment uit de auto te vluchten, maar zakte korte tijd later door zijn benen vanwege de opgelopen verwondingen. De verdachten zetten hem vervolgens opnieuw in de auto en probeerden met zijn bankpas geld op te nemen. Toen dat niet lukte, lieten ze hem gaan. Daarna schakelde de man de politie in.

De politie kwam de verdachten snel op het spoor. Volgens het OM werd een telefoonnummer van een van hen gekoppeld aan het nepaccount op de datingsite. Daarnaast werden DNA-sporen en telecomgegevens gebruikt om de betrokkenheid van de vier te onderbouwen.

'Fors geweld'

"Het gaat om jonge verdachten die fors geweld hebben gebruikt tegen een volstrekt onschuldige man die dacht die avond op een gezellige date te gaan", stelde het OM tijdens de zitting. Volgens justitie ondervindt het slachtoffer nog altijd de gevolgen van de beroving.

De zaak werd achter gesloten deuren behandeld, omdat de verdachten minderjarig waren op het moment van het incident. Sinds hun vrijlating na de aanhouding zijn zij volgens het OM niet opnieuw met politie of justitie in aanraking gekomen.