Lagere straf dan geëist voor misbruik oppaskinderen regio Eindhoven

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdag lagere celstraffen opgelegd dan geëist aan Peter S. (63) en Nancy D. (57) voor seksueel misbruik van zeven oppaskinderen in de omgeving van Eindhoven. S. kreeg 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, D. kreeg een gevangenisstraf van 14 jaar en een toezichtsmaatregel.

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep tegen beiden 18 jaar cel en tbs geëist. "Een straf zoals gevorderd door de advocaat-generaal acht het hof, gelet op de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd, niet passend", staat in de uitspraak.

Hoe veilig is het als een tbs'er terugkeert naar de samenleving? In bovenstaande video leggen we het je uit.

Man keek mee door videobellen

Het hof acht bewezen dat de vrouw tussen september 2019 en juni 2021 zeven meisjes van 1 tot en met 6 jaar heeft misbruikt tijdens 28 oppasmomenten. De man keek soms mee door te videobellen met D. Het misbruik kwam aan het licht nadat ouders beelden terugkeken van een camera in de slaapkamer van hun dochter. Die camera was geplaatst omdat zij moeite had met slapen.

"De verdachten hebben enkel oog gehad voor hun eigen seksuele behoeften", vindt het hof. "Voor de gevoelens en belangen van de meisjes was geen ruimte. Zij werden louter gezien als gebruiksvoorwerp."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De rechtbank legde beide verdachten in maart 2023 12 jaar cel op. Alleen de man kreeg toen daarnaast tbs met dwangverpleging.

Hoge kans op herhaling

Ook in hoger beroep is alleen aan S. tbs opgelegd, na advies van deskundigen. Die hebben bij hem diverse ernstige stoornissen vastgesteld en zien een hoge kans op herhaling. Voor D. werd geen tbs geadviseerd. Bij haar is de kans op herhaling matig. Door de opgelegde maatregel kan zij na haar celstraf langdurig in de gaten worden gehouden.