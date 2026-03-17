Gruwelijke zedenzaak Eindhoven: OM eist zwaardere straffen tegen oppasduo

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep celstraffen van achttien jaar geëist en tbs met dwangverpleging tegen Peter S. (62) en Nancy D. (57) voor het seksueel misbruik van zeven oppaskinderen in de omgeving van Eindhoven.

De rechtbank veroordeelde beide verdachten in maart 2023 tot celstraffen van twaalf jaar en legde alleen de man daarnaast tbs met dwangverpleging op. Het OM had bij de rechtbank vijftien jaar cel en tbs voor beiden geëist. Het OM ging net als beide verdachten in hoger beroep.

De Limburgers bekennen de beschuldigingen. De vrouw uit Herkenbosch misbruikte de meisjes van 2019 tot 2021 op verschillende oppasadressen. Dit zou bijna dertig keer zijn gebeurd. D. heeft verklaard dat bij ieder oppasmoment sprake is geweest van misbruik. "Het ging van kwaad tot erger", zei de aanklager, die sprak van een "gruwelijke zedenzaak in de buitencategorie qua weerzinwekkendheid". De man uit Heel keek via videobellen live mee en gaf haar opdrachten. Bovendien maakte zij video's voor hem als hij niet kon meekijken.

De zeven slachtoffers uit zes gezinnen waren tussen de 1 en 6 jaar oud. "De extreem jonge leeftijd van de kinderen maakte dat de verdachten lange tijd hun gang konden gaan", zei de advocaat-generaal in het gerechtshof in Den Bosch.

Camera in slaapkamer

Het misbruik stopte in 2021, toen de ouders van een meisje van bijna 3 jaar aangifte deden. Ze hadden een camera in de slaapkamer van hun dochtertje geplaatst, omdat ze moeite had met slapen. "De man zag beelden die hij nooit, maar dan ook nooit had willen zien in zijn leven." De aanklager noemde de door D. gemaakte beelden "oprecht walgelijk". "Haar kille ogen als ze bezig is met de kindjes, staan in mijn geheugen gegrift. Wat zij zei tegen de kinderen tijdens het filmen, gaat werkelijk door merg en been."

