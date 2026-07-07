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Nabestaanden teleurgesteld: geen cel, maar tbs voor doden moeder

Rechtszaak

Vandaag, 19:30

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De rechtbank in Groningen heeft de 30-jarige Ismail Y. tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van zijn moeder. Volgens het Openbaar Ministerie bracht hij haar om het leven met meer dan tweehonderd messteken. Een celstraf krijgt hij niet, omdat de rechtbank oordeelt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was door zijn schizofrenie.

Voor de nabestaanden is de uitspraak een teleurstelling. De zus van Y. liet vooraf weten dat zij vindt dat haar broer de gevangenis in hoort, vertelt ze in bovenstaande video. Volgens de familie had haar dood bovendien voorkomen kunnen worden. Zij zeggen dat er jarenlang om hulp is gevraagd, maar dat die uitbleef of te laat kwam.

Ernstige psychose

De rechtbank nam de conclusies van deskundigen van het Pieter Baan Centrum over. Volgens hen werd Y. tijdens de feiten volledig gestuurd door een ernstige psychose. Naast het doden van zijn moeder acht de rechtbank ook bewezen dat hij eerder zijn begeleider mishandelde en een willekeurige vrouw aanviel.

Door Redactie Hart van Nederland

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