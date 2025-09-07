Vrouw (53) overleden bij steekincident in woning Groningen

In Groningen is zondagochtend een 53-jarige vrouw omgekomen bij een steekincident in een woning aan de Natalie Barneykade. Een 29-jarige man is aangehouden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De politie kreeg rond 10.25 uur een melding van het incident in het noordoosten van de stad. Hulpdiensten, waaronder de politie en een ambulance, kwamen snel ter plaatse. Hulp mocht echter niet meer baten. Het slachtoffer is aan haar verwondingen overleden. De verdachte werd kort na het incident aangehouden in de omgeving van de woning.

Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar. Wat hun relatie precies is, kan de woordvoerder niet zeggen. De verdachte is aangehouden "op verdenking van betrokkenheid bij het incident". De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Hart van Nederland/ANP