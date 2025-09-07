Vrouw (53) overleden bij steekincident in woning Groningen

Crime
Vandaag, 12:23
In Groningen is zondagochtend een 53-jarige vrouw omgekomen bij een steekincident in een woning aan de Natalie Barneykade. Een 29-jarige man is aangehouden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.
De politie kreeg rond 10.25 uur een melding van het incident in het noordoosten van de stad. Hulpdiensten, waaronder de politie en een ambulance, kwamen snel ter plaatse. Hulp mocht echter niet meer baten. Het slachtoffer is aan haar verwondingen overleden. De verdachte werd kort na het incident aangehouden in de omgeving van de woning.
Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar. Wat hun relatie precies is, kan de woordvoerder niet zeggen. De verdachte is aangehouden "op verdenking van betrokkenheid bij het incident". De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
Hart van Nederland/ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.