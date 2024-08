Nabestaanden Rainée niet blij met uitspraak hoger beroep: 'Er wordt niet naar ons geluisterd'

Ook in het hoger beroep heeft een 18-jarige jongen uit Middelburg 21 maanden cel en jeugd-tbs opgelegd gekregen voor het doodsteken van Rainée Laveist. Het gerechtshof gaat niet mee in het verzoek van het Openbaar Ministerie om het volwassenstrafrecht toe te passen. De maximale eis vanuit het jeugdstrafrecht blijft in deze zaak dus van toepassing.

Vorig jaar oordeelde de rechter al de verdachte tot 21 maanden cel en jeugd-tbs. Drie maanden meer dan het OM had geëist. In hoger beroep werd er vanuit het OM een maximale jeugdstraf geëist en jeugd-tbs. Ook maakten de nabestaanden van hun spreekrecht. Hierin laten ze weten hoeveel pijn de verdachte heeft veroorzaakt. Dat het volgens de nabestaanden de dader 'niks boeit' wat er is gebeurd.

Ondanks dit alles is het gerechtshof niet meegegaan met de vraag voor een hogere eis. Zij blijven bij de eerder geëiste straf. Dit valt de nabestaanden zwaar, in de video boven dit artikel zie je hun reactie.

Doodgestoken

In september 2022 werd Rainée (20) doodgestoken door de destijds 16-jarige verdachte. Het incident gebeurde tijdens een Kickoff Festival voor studenten.

De man was na de eerdere rechtszaak te zien op een filmpje waarin hij vanuit de gevangenis vertelde dat hij de strafeis te laag vond. De familie van Rainée wil graag dat de dader volgens het volwassen strafrecht wordt berecht.