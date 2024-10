Medeverdachten fatale steekpartij Jimmy Schepers niet langer verdacht van doodslag

Twee medeverdachten in de zaak rond de fatale steekpartij, die op bovenstaande video te zien is, op het festival Solid Grooves in Amsterdam worden niet meer verdacht van medeplichtigheid aan doodslag. De aandacht is nu volledig gericht op de 21-jarige hoofdverdachte, Derzik H., die nog steeds wordt vervolgd voor de dood van Jimmy Schepers (21).

Dat maakte de officier van justitie vrijdag bekend tijdens de laatste inleidende zitting over de dodelijke steekpartij op 28 mei vorig jaar. Medeverdachten Guillermo G. en Arginio E. zijn eind vorig jaar en begin dit jaar al op vrije voeten gesteld. Ze worden ook niet meer verdacht van een poging doodslag op twee andere festivalbezoekers, stelde de aanklager.

De rechtbank in Amsterdam behandelt op 25 en 26 november de strafzaak over de gebeurtenissen op Solid Grooves aan de Donauweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De dodelijke steekpartij volgde op een vechtpartij waarbij veel mensen betrokken waren en twee mensen werden gestoken met een mes. De vriend van Schepers' zus werd in zijn schouder gestoken, een derde slachtoffer in zijn pols.

Verdachten G. en E. staan volgende maand alleen terecht voor openlijke geweldpleging en diefstal met geweld.

