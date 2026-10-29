Man na eerdere vrijspraak alsnog 11 jaar cel in voor wurgen partner

De 48-jarige Robert L. is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor het wurgen van zijn partner Susanna Boon (51) in 2016. De rechtbank sprak de man eerder nog vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het gerechtshof in Amsterdam komt nu tot een heel ander oordeel. Volgens het hof kan het niet anders dan dat L. verantwoordelijk is voor haar dood.

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L. meldde zijn partner op 9 januari 2016 als vermist. Volgens hem had ze hun woning in Amsterdam-West in de nacht van 7 op 8 januari dronken verlaten na een ruzie. Bijna drie maanden later, op 29 maart, vond een wandelaar haar lichaam in het Zandenbos bij Nunspeet. De relatie tussen de twee was destijds slecht en Boon wilde dat L. het huis verliet.

'Zeer belastend materiaal'

Volgens het gerechtshof was L. de laatste persoon die Boon levend heeft gezien. Toch heeft hij ondanks "zeer belastende omstandigheden" belangrijke vragen onbeantwoord gelaten. Zo is onduidelijk hoe de ruzie precies verliep en waar hij een deel van de middag na haar verdwijning was. In die tijd had hij volgens het hof vanuit Amsterdam naar Nunspeet kunnen rijden. Bovendien kende hij de plek waar haar lichaam werd gevonden goed. Het hof omschrijft die als "Een plek die voor anderen niet makkelijk vindbaar is."

Ook de kleding waarin Boon werd gevonden, speelde een belangrijke rol in het oordeel. Die kwam niet overeen met de kleding die L. had opgegeven bij haar vermissing. Uit forensisch onderzoek blijkt volgens het hof dat de kleding die zij droeg afkomstig moet zijn geweest uit hun gezamenlijke woning. Enkele weken na haar verdwijning woonde L. daar bovendien al samen met een andere vrouw.

Dochters moeder ontnomen

Het gerechtshof rekent het L. zwaar aan dat hij de dochters van Boon hun moeder "op zeer grove wijze" heeft ontnomen. Ook neemt het hof hem kwalijk dat hij haar als vermist opgaf en vervolgens geen duidelijkheid wilde geven over wat er was gebeurd. Volgens de rechters rechtvaardigen de omstandigheden een gevangenisstraf van elf jaar.