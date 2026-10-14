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Familie model Ivana Smit verliest hoger beroep over schadevergoeding

Familie model Ivana Smit verliest hoger beroep over schadevergoeding

Rechtszaak

Vandaag, 10:15

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De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoger beroep verloren over een eerder toegekende schadevergoeding. In juli vorig jaar had een Maleisische rechter de schadevergoeding nog toegekend. Het hof stelde de Maleisische autoriteiten woensdag in het gelijk, meldt het ANP.

Het Nederlandse model kwam in december 2017 op 18-jarige leeftijd om het leven onder verdachte omstandigheden. Ze viel van een balkon op de twintigste verdieping van een woontoren in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, nadat ze met een Amerikaans echtpaar mee naar huis was gegaan.

Jarenlange strijd

In juli vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter nog dat het politieonderzoek naar de dood van Smit ernstig tekortschoot. Volgens de rechtbank waren er fouten gemaakt tijdens het onderzoek en waren belangrijke opsporingsregels niet nageleefd. De rechter stelde destijds de Maleisische overheid aansprakelijk en kende de nabestaanden een schadevergoeding toe van omgerekend ruim 224.000 euro.

De uitspraak van vorig jaar voelde voor de familie als een 'overwinning' na jaren van juridische strijd. Vader Marcel Smit liet destijds in de video hieronder weten opgelucht te zijn over het oordeel van de rechtbank.

Nabestaanden overleden model Ivana Smit: 'heropening zaak is een overwinning'

Alleen gingen de Maleisische autoriteiten vervolgens in hoger beroep. Met succes: het hof heeft de eerder uitspraak namelijk nu teruggedraaid.

Nieuwe stap is mogelijk

Of de familie opnieuw juridische stappen gaat zetten, is nog niet bekend. Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra zegt dat de mogelijkheden momenteel worden onderzocht. Voor een beroep is eerst toestemming nodig van de hoogste rechter in het land, aldus Diekstra. "We zullen de uitspraak en de juridische mogelijkheden zorgvuldig beoordelen voordat we een beslissing nemen over het vervolg."

De advocaat noemt het "onvoorstelbaar" dat de nabestaanden na al die jaren nog altijd moeten procederen. Volgens hem is het schrijnend dat de familie niet alleen moest vechten voor duidelijkheid over de dood van hun dochter, maar ook jarenlang juridische procedures moest voeren om de autoriteiten verantwoordelijk te houden voor tekortkomingen in het onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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