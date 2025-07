Vader overleden model Ivana Smit: 'Heropening zaak is een overwinning'

Marcel Smit, de vader van het overleden Nederlandse model Ivana Smit, is "voorzichtig optimistisch" nu de nabestaanden de rechtszaak tegen de Maleisische overheid hebben gewonnen. De familie krijgt 225.000 euro schadevergoeding en het onderzoek naar haar dood wordt heropend.

Ivana Smit overleed in december 2017 op 18-jarige leeftijd onder verdachte omstandigheden. Ze viel van een balkon op de twintigste verdieping van een woontoren in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, nadat ze met een Amerikaans echtpaar mee naar huis was gegaan. Maleisische media schrijven dat de onderzoeksleider van de politie, Faizal Abdullah, haar dood “willekeurig als zelfmoord” bestempelde, terwijl er volgens de rechter signalen waren die op moord konden wijzen.

Nalatigheid van politie en overheid

Na jaren strijd hebben Ivana's nabestaanden nu eindelijk gelijk gekregen: de civiele rechtbank in Maleisië heeft geoordeeld dat het politieonderzoek naar haar dood in 2017 zwaar tekortschoot. "Dat zij tot die conclusie komen is een historische uitspraak, vind ik persoonlijk. Dat is nog nooit eerder gebeurd in Maleisië", zegt Marcel Smit. Volgens slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden bijstaat, zijn de politie én de overheid aansprakelijk gesteld voor grove nalatigheid en het negeren van basale opsporingsregels.

Marcel Smit ervaart het nieuws als een 'overwinning'. "Ik was opgelucht natuurlijk. Het is een positief bericht", vertelt hij. "Wat we hebben gehoord is dat de zaak nu weer heropend wordt door andere mensen." Het oorspronkelijke politieonderzoek was "een doorn in zijn oog", omschrijft Marcel. "Faizal heeft de zaak vanaf het begin gehad en heeft de zaak vanaf het begin in de doofpot willen stoppen", stelt hij. "Dus dat was mijn grootste overwinning."

"Daarnaast is het inzicht van de rechter dat dit geen normale gang van zaken is. Er zijn gigantisch grove fouten gemaakt en ze hebben er gewoon met de pet naar gegooid", zegt de vader van het slachtoffer stellig. "En ook het financiële gedeelte, dat is niet voor ons. Het geld is voor de advocaten." Volgens Marcel was een civiele zaak de enige weg die er nog was om de rechtbank te bereiken. "Wij willen geen bloedgeld van onze dochter", aldus Marcel.

