Kleinzoon bouwt stiekem wietplantage op zolder in Hank, nu moet oma huis uit

Een 70-jarige vrouw uit het Brabantse Hank moet binnen veertien dagen haar huis uit omdat haar kleinzoon een hennepplantage op zolder had gebouwd. De vrouw wist hier echter niets van, omdat ze door ziekte een half jaar niet thuis was. In die periode paste haar kleinzoon op het huis, maar door zijn acties zit oma nu zonder onderdak.

Volgens de kantonrechter is het duidelijk: de vrouw kan uit huis worden geplaatst, zelfs als ze niet verantwoordelijk is voor een hennepplantage op zolder. Ondanks dat de vrouw uit Hank niet thuis was, blijft zij wel verantwoordelijk voor de mensen die tijdens haar afwezigheid in het huis verblijven. Dit komt haar nu duur te staan.

Sandra heeft een dergelijk verhaal meegemaakt. Ze verhuurde haar woning toen ze voor een tijd naar het buitenland ging. Maar de huurder creëerde er een wietplantage, waardoor Sandra voor de rechter moest komen. In het huis trof ze een enorme rommel aan. Sandra kon haar ogen niet geloven, vertelt ze in deze video:

Geldnood

Afgelopen mei werd in het huis een plantage met maar liefst 659 hennepplanten ontdekt. De 70-jarige vrouw wist hier niets van, omdat ze door ziekte maandenlang heen en weer pendelde tussen het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Haar kleinzoon zou in die tijd voor de planten en katten zorgen, maar hij gebruikte het huis ook om een professionele hennepplantage op te zetten, omdat hij in geldnood zat.

Hij richtte drie professioneel ingerichte ruimtes in op de eerste verdieping en de zolder, en tapte illegaal stroom af. Door de aanleg van de plantage is er aanzienlijke schade aan het huis ontstaan. Op 29 mei werden de hennepplanten ontdekt en werd de huurovereenkomst volgens woningcorporatie Bazalt Wonen geschonden. Het kweken van hennep is volgens het huurcontract verboden, ongeacht de hoeveelheid, en wie het kweekt maakt daarbij niet uit. Omdat de vrouw verantwoordelijk is voor het huis, moet zij nu vertrekken.

Rechter besluit tot ontruiming

De rechter heeft dit standpunt bevestigd en besloot maandag dat de vrouw binnen twee weken de sleutels moet inleveren bij Bazalt Wonen. Ook moet zij alle gemaakte kosten vergoeden, wat neerkomt op meer dan 1200 euro. Volgens Omroep Brabant verblijft de vrouw momenteel bij haar dochter, waardoor de rechter concludeerde dat ze niet dakloos zal worden als ze haar woning verliest.