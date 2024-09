Vrouw (70) dreigt huis te verliezen na ontdekking wietplantage van kleinzoon

De rechtbank in Breda stond maandag voor een lastig dilemma. Een verhuurbedrijf wil een 70-jarige vrouw uit haar woning zetten, nadat er eind mei een grote wietplantage in haar huis werd ontdekt. De vrouw beweert echter dat de plantage van haar kleinzoon is. Ze zou er niets van hebben geweten, schrijft Omroep Brabant.

De politie stuitte op de kwekerij in een woning aan de Rietzangerstraat in Hank tijdens een ander onderzoek. Agenten troffen 659 wietplanten aan, verdeeld over twee kamers op de eerste verdieping en de zolder. De burgemeester besloot om de woning te sluiten, en de aangetroffen hennepplanten werden vernietigd.

Sandra verhuurde haar woning aan een onderhuurder toen ze voor een tijd naar het buitenland ging. Maar die creëerde er een wietplantage, waardoor Sandra voor de rechter moest komen. In het huis trof ze een enorme rommel aan. Sandra kon haar ogen niet geloven, vertelt ze in deze video:

1:19 Sandra's verhuurde woning werd gebruikt als wietplantage: 'Hele huis is uitgewoond'

Maandag stond verhuurder Bazalt Wonen tegenover de 70-jarige bewoonster in de rechtbank. Ze willen haar uit huis zetten vanwege de ontdekking. De vrouw beweert echter dat haar kleinzoon verantwoordelijk is voor de kwekerij, die hij zou hebben opgezet tijdens haar langdurige verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum. Volgens haar wist ze niets van de wietplantage, die haar kleinzoon zou hebben beheerd terwijl hij voor de planten en de katten zorgde.

Illegale stroom en gaten in de muur

Bazalt Wonen beweert dat het huis volledig is verbouwd om de kwekerij mogelijk te maken. Volgens hen zijn er aanpassingen gedaan om illegale stroom af te tappen en er waren er gaten geboord in de muren.

Volgens het verhuurbedrijf heeft de vrouw de huurovereenkomst geschonden door het kweken van hennep, wat streng verboden is. Ook vinden ze dat de vrouw had moeten melden wie er in haar afwezigheid in het huis verbleef.

Tijdelijk huis

De 70-jarige vrouw slaapt momenteel tijdelijk bij een dochter in een klein appartement. De rechter moet nu beslissen of de vrouw, gezien haar leeftijd en gezondheidstoestand, verantwoordelijk kan worden gehouden voor de wietplantage. De bewoonster stelt dat haar kleinzoon onder druk stond van criminelen en haar woning gebruikte om snel geld te verdienen.

De rechter doet op 30 september uitspraak in deze zaak.