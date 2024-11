OM eist taakstraf en celstraf voor bierflesaanval op Baudet

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 138 dagen jeugddetentie geëist tegen een 16-jarige jongen uit Groningen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk, omdat hij vorig jaar politicus Thierry Baudet met een bierfles op zijn hoofd zou hebben geslagen. Daarnaast eiste het OM een taakstraf van tachtig uur.

Het incident vond plaats op 20 november vorig jaar in een café in Groningen, waar Baudet, partijleider van Forum voor Democratie (FVD), tijdens een campagne-evenement voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 werd aangevallen. De klap met de bierfles veroorzaakte een hoofdwond bij Baudet.

In maart van dit jaar heeft de FVD-leider in een telefoongesprek met Kamervoorzitter Martin Bosma spijt betuigd voor hetgeen wat hij na een debat heeft gezegd tegen Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA (zie bovenstaande video).

Op deze video zie je hoe Baudet geslagen wordt met een bierfles:

Niet terug de cel in

Mocht de rechtbank de jongen veroordelen, dan hoeft hij niet meer in de cel, aangezien hij het geëiste aantal dagen al in voorarrest heeft doorgebracht. De zitting in de rechtbank in Groningen vond achter gesloten deuren plaats vanwege de minderjarige leeftijd van de verdachte, die 15 jaar was ten tijde van het incident.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP