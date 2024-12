Hond bijt baby dood in enkele seconden, moeder gaat vrijuit

Een 34-jarige vrouw uit Rotterdam krijgt geen straf nadat haar hond in augustus 2023 haar twee maanden oude zoontje doodbeet. De rechtbank in Lelystad sprak de vrouw woensdag vrij van dood door schuld. Wel is zij schuldig bevonden aan een juridisch minder zwaar feit. Maar de rechtbank vond een straf hiervoor "gelet op alle omstandigheden niet passend".

Het incident vond plaats op 24 augustus vorig jaar in een huis in Emmeloord. De baby lag op de bank en de hond, een kruising tussen een Amerikaanse Staffordshire terriër met een pitbull, op de grond. Toen de vrouw even naar de koelkast liep - in dezelfde ruimte - om een flesje babyvoeding te maken, viel het dier het kind aan. Het jongetje liep daarbij ernstig hoofd- en hersenletsel op en overleed.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Seconden uit oog verloren

De vrouw had de baby enkele seconden uit het oog verloren en ging ervan uit dat het kind veilig op de bank lag. De rechtbank vindt: "Met de kennis van nu kan gesteld worden dat dit vertrouwen berustte op onjuiste veronderstellingen, maar dit kan de vrouw naar het oordeel van de rechtbank echter niet strafrechtelijk worden verweten."

Zij heeft voor een kort moment niet op de hond gelet, terwijl uit een rapport blijkt dat het dier wel gevaarlijk was, volgens de rechtbank. "Dit betreft een overtreding en geen misdrijf."

ANP