Hartinfarct waar man uit Leek aan overleed niet het gevolg van mishandeling, oordeelt rechter

De rechtbank in Groningen acht niet bewezen dat de dood van een 52-jarige man uit Leek het gevolg is van een mishandeling kort daarvoor. De man kreeg tijdens nieuwjaarsnacht ruzie met een paar jongeren over het afsteken van zwaar vuurwerk. Een van hen, een 20-jarige man uit Leek, gaf hem een klap tegen zijn hoofd. De man overleed een half uur later thuis aan een hartinfarct.

Uit sectie op het lichaam van het slachtoffer is gebleken dat de man forse hartproblemen had. De exacte doodsoorzaak is niet met zekerheid vastgesteld. Volgens de officier van justitie was er "geen enkele aanwijzing dat overlijden min of meer aanstaande was". Als het slachtoffer niet was mishandeld en daardoor veel stress had ervaren, was hij op dat moment niet overleden, zo redeneerde justitie eerder deze maand in de rechtbank.

Verdachte publiekelijk veroordeeld

Volgens het Openbaar Ministerie hield het hartfalen dus rechtstreeks verband met de mishandeling en is de dood daarmee aan de te wijten aan de verdachte die hem die avond geslagen heeft. Het OM oordeelde dat de emotionele stress bij het slachtoffer en daardoor de zuurstofbehoefte van zijn hart zodanig waren toegenomen dat er een hartinfarct volgde. De rechtbank deelt die visie niet.

Het OM had een taakstraf van tweehonderd uur geëist. De rechtbank heeft voor de mishandeling een taakstraf van veertig uur opgelegd. De rechter hield er rekening mee dat de verdachte door het voorval "via social media publiekelijk aan de schandpaal is genageld".

