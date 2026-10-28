OM eist tot 200 uur taakstraf voor paranormale sessie bij kindergraven

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag taakstraffen van 40 tot 200 uur geëist tegen vier vrouwen die worden verdacht van grafschennis op begraafplaats Rusthof bij Amersfoort. De vrouwen zouden in september 2021 een paranormale sessie hebben gehouden waarbij ze met overledenen probeerden te communiceren.

Tijdens de sessie op 11 september 2021 zouden de vrouwen onder meer lichtgevende balletjes op graven hebben geplaatst. Volgens het OM ging het om kattenspeeltjes, die werden gebruikt om contact te leggen met overledenen. De vrouwen bezochten daarbij graven van zowel volwassenen als kinderen.

Taakstraffen tot 200 uur

De hoogste straf werd geëist tegen de 49-jarige Deborah M. uit Ter Aar. Het OM wil dat zij een taakstraf van 200 uur krijgt, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Tegen Manon G. (42) uit Waalwijk werd 180 uur geëist, eveneens met 40 uur voorwaardelijk.

Voor Kimmy B. (37) uit Rotterdam eiste het OM 120 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk. De 81-jarige Irene B. uit Hoevelaken hoorde een eis van 40 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens het OM speelde zij een kleinere rol bij de sessie.

Van de vier verdachten was alleen Irene B. woensdag aanwezig bij de rechtszaak in Utrecht.