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58 mensen doen aangifte na paranormale sessie bij kindergraven

Rechtszaak

Vandaag, 10:10

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In de zaak tegen vier vrouwen die worden verdacht van grafschennis op begraafplaats Rusthof in Amersfoort, hebben 58 mensen aangifte gedaan. Woensdagochtend begon het strafproces in de rechtbank in Utrecht, waar veel nabestaanden aanwezig waren.

De vier vrouwen uit Hoevelaken, Ter Aar, Waalwijk en Rotterdam zouden in september 2021 hebben meegedaan aan een paranormale sessie op de begraafplaats. Volgens de verdenking speelden ze daarbij een actieve rol.

Camerabeelden van seance gevonden

De zaak kwam aan het licht nadat nabestaanden een camera ontdekten op de begraafplaats. Op de beelden was de paranormale sessie te zien. Naar aanleiding daarvan deden tientallen mensen aangifte.

Van de vier verdachten was woensdag alleen de 81-jarige Irene B. uit Hoevelaken aanwezig bij de rechtszaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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