Gijsbert is laagvliegende defensiehelikopters zat, schiet met luchtbuks: 'Beng, beng, beng!'

In maart van vorig jaar ziet Gijsbert van Voorst voor de zoveelste keer Apache-helikopters laag over zijn erf in het Gelderse Uddel vliegen. Hij pakt een luchtbuks en schiet in de lucht. Nog diezelfde dag wordt hij opgepakt door de marechaussee. Maandag verscheen hij voor de rechter, maar de zaak werd direct uitgesteld vanwege 'schijn van partijdigheid' bij een van de rechters.

Iedere keer als de helikopters van het naastgelegen militair oefenterrein over het erf vliegen, schrikken de dieren op het erf zich rot. Sinds Gijsbert 2,5 jaar geleden zijn boerderij aan de Garderenseweg kocht, doet hij pogingen om hierover met Defensie om de tafel te gaan. Die stranden keer op keer, op brieven wordt niet gereageerd.

Opgepakt

Als Gijsbert een mail stuurt met het dreigement de volgende keer te gaan schieten en er weer een helikopter overvliegt is de maat vol: "Als ik zeg dat ik iets doe, doe ik het ook. Ik heb de buks gepakt, een kleine buks, niks bijzonders. Ik heb een CO2-patroon erin gedaan en het magazijn meermaals gecontroleerd, die was leeg. Toen ben ik naar buiten gegaan en heb ik drie keer op de onderkant geschoten."

Diezelfde avond wordt hij opgepakt: "Twintig mannen van de marechaussee vallen binnen en zetten mij tegen de muur: 'Waar is uw vuurwapen?', maar ik heb helemaal geen vuurwapen. Ik werd meteen in een busje gezet en afgevoerd." Volgens Gijsbert zijn de laagvliegers een doodvonnis voor zijn herten. Hij zag geen andere uitweg: "Je moet iets geks uithalen, wil je gehoord worden."

Buiten het zicht

Defensie laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten dat vliegers regelmatig moeten oefenen op laagvliegen. "Door zo laag mogelijk te vliegen blijft een vlieger buiten het zicht en radarbeeld van een tegenstander. Dit vergroot de kans op een succesvolle operatie en verhoogt de overlevingskans van de vlieger." Over deze specifieke zaak wil Defensie geen uitspraken doen.

Volgens Jeanette, de zus van Gijsbert, hebben niet alleen dieren last van de vluchten: "Mijn kleinkinderen zitten trillend in bed als de heli's laag overvliegen. En dat terwijl er zoveel plekken zijn waar niemand er last van heeft, bijvoorbeeld boven het bos."

Gijsbert had het liefst de zaak afgesloten maandag: "Maar aan de andere kant is er nu wel weer aandacht voor en blijven de herten daardoor in leven, dat is het grote doel." Als Gijsbert een straf opgelegd krijgt begrijpt hij dat: "Dat was het dan wel waard", besluit hij.

Wanneer de rechtszaak wordt vervolgd is nog onduidelijk.