Eindelijk gerechtigheid voor Ichelle: 'Ze verdient het om herinnerd te worden'

De vader, moeder en broer van Ichelle van de Velde zijn opgelucht dat de slopende rechtszaak rondom de dood van hun dochter en zus eindelijk tot een einde is gekomen. De Hoge Raad heeft dinsdag laten weten dat het cassatieberoep van de verdachte niet-ontvankelijk is verklaard. Dit betekent dat de straf die Sandra H. heeft gekregen, onherroepelijk is geworden. "We hebben zo lang in angst en spanning gezeten. Het landt nog niet echt", zegt Miranda Sips, de moeder van Ichelle, tegen Hart van Nederland.

De nabestaanden van de Zeeuwse Ichelle hadden te horen gekregen dat het nog tot volgend jaar kon duren voordat de Hoge Raad zich zou uitspreken. Het nieuws kwam deze week dan ook totaal onverwachts. "Het gevoel is heel dubbel. Het was een gevecht van vier jaar", laat Miranda weten. Ze doelt hiermee op de lange juridische strijd die de familie moest voeren om gerechtigheid te krijgen, met alle emoties die daarbij kwamen kijken.

Ook de broer van Ichelle, Jeffrey van de Velde, heeft het nog niet helemaal kunnen laten bezinken: "Elke keer denk je: er komt nog iets. Dat zit zo in ons systeem." Dat kan Rob van de Velde, de vader van Ichelle, beamen. Hij gelooft soms nog steeds niet helemaal dat de zaak nu echt afgerond is: "Is het nou echt? Of komt er nog konijn uit de hoed?"

Op 15 december 2020 verdween de 29-jarige Ichelle van de Velde uit Oostburg spoorloos. Twee maanden later werd haar lichaam gevonden in een kanaal. Later bleek dat de 48-jarige Sandra H. achter haar verdwijning en moord zat. Ze had het lichaam wekenlang verborgen gehouden, onder meer in een paskamer van haar winkel, vlakbij het naaiatelier van Ichelle.

'Zachtjes' gewurgd

Sandra H. heeft nooit volledige openheid van zaken gegeven. "Ze weigert de waarheid te vertellen", zegt Miranda. H. beweerde eerder dat ze Ichelle die bewuste dag in paniek "zachtjes" had gewurgd nadat ze haar een duw had gegeven. Ze ontkende een vooropgezet plan te hebben gehad.

Dat H. waarschijnlijk nooit het echte verhaal zal vertellen, doet de nabestaanden van Ichelle pijn. "Veel vragen blijven onbeantwoord. Er is nog maar één iemand die het na kan vertellen", zegt Rob. Toch vraagt hij zich soms af of hij alles wel zou willen weten. "Het zullen geen fijne details zijn."

Nu het cassatieberoep is afgewezen, is er voor Miranda meer ruimte om aan de mooie herinneringen te denken. "Het was een prachtige vrouw die het verdient om herinnerd te worden", zegt ze. "Het is belangrijk om liefdevol over haar te blijven praten."

Ook broer Jeffrey kan zich nu meer focussen op de positieve herinneringen. "Aan de vrolijke zus die ze was en de goede band die we hadden." Rob herinnert zich Ichelle als iemand die altijd voor anderen zorgde, "waardoor ze zichzelf weleens vergat". De laatste jaren werkte ze daar met succes aan.

Rouwverwerking

Nu helpt de vader van Ichelle anderen met rouwverwerking. Dat heeft hem ook geholpen om met het enorme verlies om te gaan. Hij merkt dat veel mannen het lastig vinden om hulp te zoeken bij rouwverwerking. "Het is belangrijk dat mannen in dit soort situaties ergens terechtkunnen. En dat ze hulp kunnen aanvaarden."

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde Sandra H. in mei vorig jaar tot achttien jaar celstraf voor de moord op Ichelle, conform de eis van het Openbaar Ministerie. Die straf is nu definitief geworden.

In de Hart van Nederland-podcast Moord in de Spirituele Winkel spreekt journaliste Maike Senders met de familie en vriendinnen van Ichelle van de Velde over de verdwijning, zoektocht en aanloop naar de rechtszaak. Luister alle acht de afleveringen hieronder.