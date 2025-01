Broer van vermoorde Ichelle helpt nu families met hun zoektocht naar vermisten

Jeffrey van de Velde uit Terneuzen weet als geen ander hoe het is als een dierbare wordt vermist. Op 15 december 2020 verdween zijn zus Ichelle van de Velde (29) spoorloos. Een onzekere periode volgde. Twee maanden later werd haar lichaam in delen gevonden in een kanaal. Jeffrey helpt nu, met zijn Stichting Dutch Rescue & Recovery, andere families met hun zoektocht naar hun geliefde.

De 48-jarige Sandra H. verborg het lichaam van Ichelle wekenlang, onder meer in een paskamer van haar zaak. Het gerechtshof in Den Bosch legde haar in mei 18 jaar cel op voor de moord. De nabestaanden van Ichelle leefden twee maanden in onzekerheid. Dit gunt Jeffrey niemand. "Geen enkele familie zou in onwetendheid moeten leven."

Vrijwilligersstichting

Jeffrey besloot zich na de vermissing van zijn zus aan te sluiten bij een vrijwilligersorganisatie die gespecialiseerd is in het zoeken naar vermiste personen. In mei 2021 kreeg hij zijn hond Elvis, die inmiddels volledig opgeleid is tot zoekhond. Na drie jaar ervaring op te hebben gedaan, heeft hij nu met zijn vriendin Ilse de Pooter een eigen vrijwilligersstichting opgericht. "Met deze stichting willen wij families helpen in hun zoektocht naar hun geliefde."

Hond Elvis is het speciale wapen van de stichting. Hij is getraind om vermisten op te sporen. Al in het nestje kreeg hij een geurbron te ruiken die met een overleden lichaam te maken heeft. Jeffrey traint de geur van overledenen met placenta's, haar van de kapper en nagels.

Jeffrey en Ilse helpen de families geheel gratis. Daarom zamelen ze zelf geld in voor hun stichting. "Niks is zo erg als helemaal niets weten over een geliefde", aldus Jeffrey.

In de Hart van Nederland-podcast Moord in de Spirituele Winkel spreekt journaliste Maike Senders met de familie en vriendinnen van Ichelle van de Velde over de verdwijning, zoektocht en aanloop naar de rechtszaak. Luister alle acht de afleveringen hieronder.