Docente die relatie tussen dochter en collega verzweeg, toch terecht ontslagen

Een docente van een middelbare school in Gelderland is toch terecht op staande voet ontslagen. Dat heeft het gerechtshof maandag bepaald. Eerder oordeelde de kantonrechter nog dat het ontslag onterecht was.

De zaak draait om een complexe situatie waarin een docent een relatie had met een minderjarige leerlinge én met haar moeder, die zelf ook docent was op dezelfde school. De moeder meldde de relatie tussen haar dochter en de collega niet bij de schoolleiding.

Vergoedingen terugbetalen

De kantonrechter gaf de docente eerder nog gelijk en kende haar ruim 57.000 euro aan vergoedingen toe. Die moet zij nu terugbetalen aan de school, schrijft Omroep Gelderland.

De vrouw was al 25 jaar in dienst en had sinds 2017 of 2018 een relatie met de collega-docent. In maart 2024 vertelde haar 17-jarige dochter dat zij ook een relatie had met dezelfde docent. Beide relaties werden toen beëindigd, mede omdat het psychisch slecht ging met het meisje.

Toen de relatie tussen de docent en de dochter een jaar later opnieuw bleek te zijn hervat, werd dit alsnog gemeld bij de school. De man werd direct ontslagen, en kort daarna volgde ook het ontslag van de moeder.

Meldplicht weegt zwaarder

Volgens het gerechtshof had de docente de relatie direct moeten melden. In de wet wordt veel gewicht toegekend aan die meldplicht, juist om minderjarige leerlingen te beschermen tegen misbruik door docenten.

Het hof stelt dat alleen in uitzonderlijke situaties van die meldplicht mag worden afgeweken, en dat daar in dit geval geen sprake van was. Dat het om haar eigen dochter ging en dat zij zelf ook een relatie had met de man, is volgens de rechters geen reden om de melding achterwege te laten.

Het hof noemt het handelen van de docente 'ernstig verwijtbaar' en oordeelt dat er daarom sprake is van een geldige reden voor ontslag op staande voet.