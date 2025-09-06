Docent had seksrelatie met minderjarige leerlinge én haar moeder

Een docent van een middelbare school in Gelderland had een relatie met een minderjarige leerlinge én met haar moeder, die ook zijn collega was. Toen dat aan het licht kwam, werd hij op staande voet ontslagen, net als de moeder, omdat zij de relatie tussen haar dochter en de docent niet had gemeld. De rechter oordeelt nu dat haar ontslag onterecht was.

Dat blijkt uit een recent gepubliceerd vonnis in de zaak, die vorige week voor de rechter kwam. De rechter vindt dat het ontslag niet had mogen plaatsvinden, omdat de moeder haar dochter juist wilde beschermen.

Psychische problemen

De ongepaste relatie tussen de docent en de leerlinge kwam in het voorjaar van 2024 aan het licht, nadat het meisje zelf vertelde dat ze een relatie met de man had. Haar moeder, die ook lesgaf op dezelfde school, had toen al bijna zeven jaar een relatie met hem.

Het meisje kampte al langere tijd met zware psychische problemen, volgde therapieën en gebruikte medicatie. Rond de onthulling ondernam ze twee zelfmoordpogingen, één dag voor en één dag erna. Zowel de moeder als de dochter verbraken hierop het contact met de man.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Uit angst voor nieuwe suïcidepogingen werd er in eerste instantie gezwegen over wat er gebeurd was. De ouders waakten dag en nacht over hun dochter. De moeder verklaarde later dat ze door de situatie niet meer helder kon nadenken.

Op staande voet ontslagen

Toen in maart 2025 opnieuw contact bleek te zijn tussen de man en de dochter, greep de moeder in. Ze sloot hem uit van een schoolreis en spoorde hem aan zich bij de schoolleiding te melden. De man bevestigde daar dat er sprake was van een relatie, en werd de volgende dag op staande voet ontslagen.

Ook de moeder moest zich melden bij de schoolleiding. Ze bevestigde dat ze al sinds maart 2024 wist van de relatie tussen haar collega en haar dochter, maar dacht dat die meteen was beëindigd. Daarnaast erkende ze dat ze zelf jarenlang een relatie met hem had gehad. Diezelfde dag werd ook zij op staande voet ontslagen.

Een intieme relatie van een medewerker met een leerling is onacceptabel.

Volgens de omgangscode van de onderwijsgroep geldt er een streng beleid. "Een intieme relatie van een medewerker met een leerling is onacceptabel. Als sprake is van een intieme relatie tussen een medewerker met een ouder, voogd of andere begeleider van leerlingen dan wordt deze relatie direct door de medewerker gemeld bij de schoolleiding met het oog op belangenverstrengeling bij het begeleiden van leerlingen", staat in de richtlijn. "Een intieme relatie met een collega wordt gemeld bij de leidinggevende."

'Uitzonderlijke en uiterst gevoelige situatie'

De onderwijsgroep stelde zichzelf in het gelijk en rekende het de ontslagen docente zwaar aan dat zij haar meldplicht had geschonden. De rechter ging daar niet in mee. In andere situaties kan een docent inderdaad ontslagen worden als hij of zij zoiets verzwijgt, maar in deze "uitzonderlijke en uiterst gevoelige situatie" had de moeder vooral oog voor de kwetsbare toestand van haar dochter. Volgens de rechter mocht daarom niet van haar worden verwacht dat zij meteen melding maakte.

De docente had zich inmiddels neergelegd bij haar ontslag, maar vocht wel de financiële afhandeling aan. De rechter gaf haar deels gelijk: de school moet haar een vergoeding van ruim 16.500 euro betalen voor onregelmatig ontslag en nog eens ruim 38.000 euro aan transitievergoeding.

Een extra schadevergoeding, de zogeheten billijke vergoeding, werd geweigerd. Volgens de rechter had de vrouw zelf ook steken laten vallen en was het ontslag deels aan haar eigen handelen te wijten. Dat ze inmiddels alweer een baan had, speelde ook mee in het oordeel. Verder moet de school de proceskosten van ruim duizend euro betalen. Andere verzoeken van de docente, zoals een dwangsom voor een eindafrekening en extra incassokosten, werden afgewezen.