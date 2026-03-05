FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren vrijgesproken van opruiing

Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie (FvD) vrijgesproken van opruiing. De rechtbank legde hem eerder nog een werkstraf van tweehonderd uur op.

Van Meijeren werd vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM zou hij burgers hebben opgeroepen om in opstand te komen tegen de overheid. Dat zou zijn gebeurd in twee gevallen van vermeende opruiing.

Het eerste moment speelde tijdens een boerenmanifestatie op 2 juli 2022 in het Gelderse Tuil. De politicus hield daar een speech waarin hij zei dat het toelaatbaar is om zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, als die zou overgaan tot onteigening van boeren.

Het tweede moment vond volgens het OM plaats op 13 november van datzelfde jaar. In een interview, dat ook online werd geplaatst, sprak de politicus de hoop uit dat er een revolutionaire beweging op gang komt die 'bij wijze van spreken' zou optrekken naar het parlement.

Benieuwd wat Van Meijeren zegt in het interview? Bekijk het in de onderstaande video:

1:12 FVD-Kamerlid Van Meijeren speculeert over bezetten van parlement

Hoger beroep

De rechtbank legde Van Meijeren eerder een werkstraf van tweehonderd uur op, zoals het OM had geëist. De politicus ging in hoger beroep en is donderdag vrijgesproken.

Volgens het hof heeft Van Meijeren in Tuil met zijn uitlatingen "strafrechtelijk de grens opgezocht, maar niet overschreden". Ook in het interview heeft het Kamerlid "niet direct opgeruid of de geesten rijp gemaakt voor strafbaar handelen", oordeelt het hof. "Hij spreekt over een vorm van verzet die in zijn ogen vreedzaam dient te blijven. Dat is relevant in zijn betoog."

Benieuwd welke straffen erin Nederland zijn? Hart van Nederland legt het je uit in de onderstaande video: