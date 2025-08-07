Voormalig Jumbo-topman krijgt 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte

Frits van Eerd, voormalig Jumbo-topman, krijgt een onvoorwaardelijke celstraf van 2 jaar. Volgens de rechter is de oud-Jumbo-topman schuldig aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van 2 jaar geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De straf valt daarmee zwaarder uit dan de eis van het OM.

De rechter oordeelde dat Van Eerd zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan passieve omkoping en "willens en wetens" contact bleef onderhouden met Theo E., de medeverdachte in de strafzaak. E. kreeg van de rechtbank 3,5 jaar cel opgelegd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De oud-Jumbo-topman heeft ook valse sponsorfacturen laten opmaken en heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van ruim 427.000 euro. "Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd", legt de rechter uit. "Witwassen vormt een aantasting van de legale economie en is een bedreiging voor de samenleving. Dit wordt Van Eerd ernstig aangerekend."

Het witwassen vond bovendien plaats in de "context van zware georganiseerde criminaliteit", stelt de rechter. Uit het dossier blijkt volgens de rechtbank dat Van Eerd zich in kringen van drugscriminaliteit bevond.

Ten koste van Jumbo verrijkt met geld en spullen

De oud-Jumbo-topman heeft daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als hoogste baas van het supermarktconcern, door goederen in privé te accepteren en in ruil daarvoor valse sponsorfacturen uit te laten betalen door Jumbo. "Hij heeft zich ten koste van Jumbo verrijkt met geld en spullen", stelt de rechter.

Van Eerd heeft daarmee niet alleen de wet, maar ook de binnen Jumbo geldende gedragsregels geschonden. "Het is nota bene Van Eerd zelf die nieuwe medewerkers in een introductiefilmpje erop wijst hoe belangrijk het is dat iedereen binnen Jumbo zich aan die regels houdt. Dat juist hij in zijn positie als CEO de gedragsregels schendt, is buitengewoon kwalijk."

Van Eerd werd in september 2022 gearresteerd en zat toen enkele dagen vast. Kort daarna trad hij af als topman van Jumbo. In de woning van Van Eerd en in zijn werkplaats werd bijna 450.000 euro aan contant geld gevonden, in moeilijk te gebruiken biljetten van onder meer 200 en 500 euro. De toenmalig leider van het Brabantse familiebedrijf verstopte het geld op verschillende plekken, waaronder in een koelkast en in boeken.

ANP