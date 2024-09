Emanuel H. krijgt 10 jaar cel voor doden vrouw Bovenkarspel: 'Bang dat zij hem zou verlaten'

De 54-jarige Emanuel H. uit Bovenkarspel is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor doodslag, zo meldt de rechtbank in Alkmaar. Hij doodde op 10 april vorig jaar zijn vrouw en zette haar lichaam 's avonds in brand in de tuin. Het lichaam bewaarde hij twee dagen in een schuur, waar de vrouw ook om het leven kwam.

De man werd op woensdag 12 april vorig jaar gearresteerd. Die avond verstopte hij het lichaam in de kofferbak van zijn auto en reed ermee naar een voetbalvereniging en weer terug. De rechtbank oordeelt dat de doodslag bewezen is en stelt ook vast dat hij de dood van zijn vrouw probeerde te verhullen.

Drie dagen lang liet de verdachte iedereen denken dat zijn vrouw was weggelopen na een ruzie, tot haar lichaam werd gevonden:

0:30 Dode gevonden in Bovenkarspel, man van 53 aangehouden

"De verdachte heeft zijn echtgenote, de moeder van zijn kinderen, van het leven beroofd. In een opwelling heeft hij het slachtoffer haar adem ontnomen, toen hij dacht dat ze bij hem wegging. De verdachte lijkt constant bang te zijn geweest dat zijn echtgenote hem zou verlaten en kon dit niet verdragen", aldus de rechtbank in het vonnis.

Verminderde toerekeningsvatbaarheid

H. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met dwangmatige trekken. De rechtbank houdt rekening met een verminderde toerekeningsvatbaarheid en vindt een celstraf van tien jaar passend.

Het Openbaar Ministerie had dertien jaar geëist. In plaats van tbs krijgt H. een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd, zodat er na zijn straf streng toezicht op hem kan worden gehouden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP