De 36-jarige moeder die werd aangehouden voor het doodsteken van haar 12-jarige zoon in hun woning in Eerbeek, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Marwa S. bekende dat ze haar zoon twee keer heeft gestoken met een mes in zijn borst. Ze wordt in februari in het PBC ondergebracht.

Dit kwam naar voren tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de vrouw donderdag. Volgens haar advocaten heeft S. "nooit de intentie gehad" haar zoon te doden. "Zij leeft in een nachtmerrie", aldus de raadslieden. "Dat zal voor haar man en dochtertje ook zo zijn." Ook zij zeggen dat S. dacht aan zelfmoord.

De advocaten hopen dat het onderzoek in het PBC zal ophelderen "wat er precies in haar hoofd is omgegaan". Tot nu toe heeft ze dat niet kunnen uitleggen.

Na de moord op de 12-jarige jongen, waren de buurtbewoners zeer geschokt vertellen ze in bovenstaande video.

Vooropgezet plan of niet

Ten tijde van de dood van de 12-jarige jongen, waren zijn vader en zijn 8-jarige zusje niet in de woning aanwezig. De moeder zou mogelijk zichzelf willen doden, maar doodde toen haar zoon. Onderzoek moet uitwijzen wat er dus precies is gebeurd.

De verdenking tegen S. luidt moord dan wel doodslag. Volgens de advocaten van S. is er niets wat op een vooropgezet plan wijst. Volgens het Openbaar Ministerie zijn daar op dit moment nog wel aanwijzingen voor.

De rechtbank vond het te vroeg om daar nu al een oordeel over te geven. De rapportage van het PBC is naar verwachting in mei klaar, waarna de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden voor de rechter.