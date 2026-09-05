Moeder aangehouden na dood 12-jarige jongen Eerbeek

De vrouw die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 12-jarige in Eerbeek is de moeder van de jongen. Dat meldt de politie zaterdagmiddag. Diverse media schreven eerder al op basis van onder meer buurtbewoners dat de moeder zou zijn aangehouden, maar de politie wilde dat eerder nog niet bevestigen.

De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leharstraat in de Gelderse plaats. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Een rechercheteam doet onderzoek naar wat precies in de woning is gebeurd en dat onderzoek is zaterdag nog steeds bezig.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal van de gemeente Brummen, waar Eerbeek onder valt, liet vrijdag al weten dat het overlijden van de 12-jarige jongen hem "diep raakt". "Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn naasten en iedereen die hem kende en liefhad. Een gebeurtenis als deze heeft grote impact. Op familie en vrienden, maar ook op buurtbewoners en andere betrokkenen."