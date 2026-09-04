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Jongen (12) dood gevonden in woning Eerbeek, verdachte aangehouden

Crime

Vandaag, 10:09

Een 12-jarige jongen is vrijdagochtend overleden aangetroffen in een woning in Eerbeek. In dezelfde woning heeft de politie een verdachte aangehouden. De politie heeft de straat volledig afgezet en doet uitgebreid onderzoek.

De politie trof de jongen even na 07.00 uur aan in de woning aan de Leharstraat. In de loop van de ochtend maakte de politie bekend dat het om een 12-jarige jongen gaat. De politie vermoedt dat het kind is overleden door een misdrijf.

Volwassen persoon aangehouden

In de woning is ook een volwassen persoon aangehouden. Het is niet duidelijk waar diegene van wordt verdacht. De politie deelt daar op dit moment geen verdere details over.

Vanwege het onderzoek is de Leharstraat volledig afgezet. Bij de woning is een PD-unit van de politie geplaatst. Daarmee kan op de plaats delict onderzoek worden gedaan.

De politie verwacht de hele dag bezig te zijn met uitgebreid onderzoek in en rond de woning.

Door Redactie Hart van Nederland
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