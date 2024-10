Drugsverdachte in zaak over dodelijke explosie Rotterdam komt vrij

De rechtbank in Rotterdam schorst de voorlopige hechtenis van Jalal O. (35), de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de productie van drugs in een garagebox aan de Schammenkamp in Rotterdam. De man krijgt een enkelband, moet zijn paspoort inleveren en mag niet in de wijk Zuidwijk komen.

De garagebox explodeerde op maandagavond 29 januari, waardoor drie mensen om het leven kwamen. De explosie leidde tot een enorme ravage waarbij meerdere woningen zijn weggevaagd of beschadigd zijn geraakt.

O. werd enkele dagen na die fatale explosie aangehouden. Hij hielp na de ramp om het lichaam van een van de drie dodelijke slachtoffers uit het puin te halen. Naast de drie doden, onder wie een familielid van O., raakten ook twee mensen gewond. O. wordt op dit moment niet verdacht van het veroorzaken van de explosie, omdat nog niet vaststaat hoe deze is ontstaan. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) komt in maart volgend jaar met een definitief rapport over de oorzaak van de schade.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP