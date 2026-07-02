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Celstraf tot negen jaar voor dodelijke schietpartij Coevorden

Rechtszaak

Vandaag, 16:05

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Bryan D. (24) uit het Drentse Schoonebeek is donderdag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij aan de Kromme Elleboog in Coevorden in juli vorig jaar. De veroordeling ligt lager dan de achttien jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

Bij de schietpartij kwam de 21-jarige Remmelt Wolters uit Emmen om het leven. Volgens de rechtbank was geen sprake van voorbedachten rade en daarom werd D. vrijgesproken van moord. De rechtbank acht bewezen dat de verdachten het besluit om te schieten impulsief hebben genomen. "Van een doordachte actie of een vooropgezet plan is de rechtbank niet gebleken", staat in het vonnis.

D. kreeg naast de celstraf ook een maatregel opgelegd, om hem na detentie te begeleiden en te behandelen. Dit om herhaling te voorkomen. De rechtbank legde een 17-jarige medeverdachte uit Schoonebeek 720 dagen jeugddetentie op, waarvan 315 dagen voorwaardelijk. Hij loste het dodelijke schot. Ook aan hem legde de rechtbank een soortgelijke maatregel op als aan de medeverdachte.

Mogelijke ontvoering

Aan de fatale schietpartij ging mogelijk een ontvoering of een poging daartoe vooraf van een 18-jarige man uit de gemeente Emmen, een vriend van D. De verdachte vertelde eind mei in de rechtbank dat hij op de mannen schoot die zijn vriend in een kofferbak van een auto wilden stoppen. Het is onbekend waar dit conflict precies over ging. Mogelijk zou het slachtoffer de ruzie hebben willen sussen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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