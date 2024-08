Chauffeur die motoragent Arno doodreed in cassatie tegen straf

Vrachtwagenchauffeur Willem M. (48), die in 2021 motoragent Arno de Korte doodreed, gaat in cassatie tegen de straf die hij in hoger beroep heeft gekregen. Dat bevestigt zijn advocaat Jan-Jesse Lieftink tegen Hart van Nederland. Er was volgens hen sprake van een ongeluk, niet van opzet. Ook vinden ze tbs met dwangverpleging een te zware maatregel.

M. heeft op 7 juli 2021 het leven van De Korte ontnomen toen hij met zijn vrachtwagen over hem heenreed in de Rotterdamse Waalhaven. De motoragent had met net een stopteken gegeven. Het lichaam van de man werd nog enkele honderden meters meegesleurd over het wegdek. Daarna ging hij er vandoor.

Het voorval zorgde voor veel ophef. Ook brachten zijn collega's hem bij zijn uitvaart een indrukwekkend eerbetoon en werd er twee jaar na zijn dood een monument onthuld. Hart van Nederland maakte een reportage over de erehaag van agenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers, bekijk die in de video bovenaan deze pagina.

Lichtere variant

Voor zijn daad kreeg M. van de rechtbank twaalf jaar cel en tbs. Dit werd door de raadsheren van het hof verlaagd naar negen jaar en tbs met dwangverpleging. Dat laatste is een van de pijnpunten volgens advocaat Lieftink. Hij zou liever een lichtere variant zien, oftewel tbs met voorwaarden. M. hoeft dan niet gedwongen opgenomen te worden in een kliniek, iets dat totaal niet nodig is volgens Lieftink.

Hij haalt onder andere advies van het Pieter Baan Centrum en de reclassering aan voor zijn beredenering. Die instellingen hebben aanbevolen dat tbs met voorwaarden voldoende is. Probleem is dan echter wel dat een celstraf die erbij hoort, nooit meer kan zijn dan vijf jaar, waar nu dus negen jaar is gegeven.

Lieftink zou het liefste zien dat politiek Den Haag hier iets aan doet, bijvoorbeeld door dus een hogere celstraf bij tbs met voorwaarden toe te staan. Hij zegt hierover in gesprek te willen met politici.