Negen jaar cel en tbs voor vrachtwagenchauffeur die agent doodreed

Vrachtwagenchauffeur Willem M., die op 7 juli 2021 motoragent Arno de Korte doodreed in Rotterdam, is in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het gerechtshof in Den Haag besloot dinsdag dat de 49-jarige man uit Melissant schuldig is aan doodslag. Na het uitzitten van zijn straf mag hij tien jaar lang geen motorvoertuig besturen.

M. reed de motoragent van achteren aan bij een rood stoplicht op de Waalhavenweg, nadat de agent hem een volgteken had gegeven. De 47-jarige politieagent werd honderden meters meegesleurd en overleed ter plaatse. Na de aanrijding reed M. door naar de containerterminal in de haven om zijn lading te lossen en ging vervolgens naar huis. Daar werd hij later gearresteerd.

Veroordeling in hoger beroep

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde M. eerder tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging, gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. In hoger beroep werd de straf iets verlaagd, maar het hof ging niet mee in het verzoek van M's advocaat om een strafverlaging tot vijf jaar cel zonder tbs.

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

'Had aanrijding kunnen voorkomen'

Het hof achtte bewezen dat M. de motoragent bewust had aangereden en achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar. "Hij had de aanrijding kunnen voorkomen door te remmen of op tijd uit te voegen", aldus de rechter. "Hij heeft zich op geen enkele wijze bekommerd om het slachtoffer."

Volgens gedragsdeskundigen lijdt M. aan een posttraumatische stressstoornis, mede door eerdere incidenten in 2015 en 2020 waarbij hij betrokken was. In 2015 verloor een andere motoragent een arm bij een aanrijding veroorzaakt door M., en in 2020 reed M. buiten zijn schuld een 79-jarige fietser dood.

Nabestaanden opgelucht

M. heeft inmiddels drie jaar van zijn straf uitgezeten. Nabestaanden en collega's van Arno de Korte waren aanwezig bij de uitspraak en schrokken van de lagere gevangenisstraf. Toch zijn ze opgelucht door de opgelegde tbs met dwangverpleging, aldus hun advocaat Frank Hamers. "Ze vinden dat hij niet meer in de maatschappij moet worden losgelaten," verklaarde Hamers. M. was niet aanwezig bij de uitspraak in Den Haag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP