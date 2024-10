Celstraffen opgelegd aan Roemenen voor slachten schapen in wei

De rechtbank in Arnhem heeft een 46-jarige Roemeense man veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor het doden en slachten van twee schapen in weilanden bij Wilp, Gelderland. Zijn 38-jarige vrouw kreeg vijf maanden celstraf voor haar hulp bij de slacht van een schaap. De opgelegde straffen komen overeen met de eis van de officier van justitie, die de slachtpartijen eerder als luguber bestempelde.

Tussen februari 2020 en maart 2022 vonden schapenhouders in plaatsen als Aalten, Olst, Wilp, Deventer, Holten en Bathmen resten van geslachte schapen. In totaal zouden meer dan twintig schapen zijn gedood, maar deze zaak richtte zich op incidenten in Wilp in juli 2020 en Deventer in maart 2022.

Een aantal jaar geleden werd er ook een schaap op brute wijze afgeslacht. Hobbyboer Johan was daar toen emotioneel over. De video daarvan zie je bovenaan dit artikel.

DNA-spoor

Een DNA-spoor op een achtergelaten schapenpoot in Wilp leidde de politie naar de vrouw, wiens DNA in de databank stond na een eerdere veroordeling voor diefstal. De rechtbank acht bewezen dat zij bij de slacht aanwezig was. "Het schaap was waarschijnlijk niet verdoofd, wat veel angst en pijn moet hebben veroorzaakt. De slachting had ook een grote emotionele impact op de schapenhouders," aldus de rechtbank in het vonnis.

In maart 2022 vond de politie bij de verdachten thuis achttien stukken schapenvlees in de vriezer, waarvan één DNA-matches vertoonde met een geslacht schaap in Deventer. De man bekende tijdens zijn verhoor dat hij twee schapen had geslacht in een weiland. Hij werd ook schuldig bevonden aan de diefstal van messenslijpers bij een slager in Kootwijkerbroek, die tijdens een huiszoeking werden gevonden.

Afwezig tijdens rechtszaak

Beide verdachten waren afwezig tijdens de rechtszaak. Ze staan niet meer ingeschreven in Nederland en zijn onvindbaar voor justitie. Beiden moeten schadevergoeding betalen aan de schapenhouders.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP