Twee arrestaties na gruwelijke mishandeling van schaap in Venlo

De politie in Venlo heeft maandag twee personen aangehouden in verband met de mishandeling en dood van een schaap op de Groote Heide. Handhavers troffen het zwaargewonde dier daar aan. Het schaap lag op haar zij en had grote moeite met ademhalen. Ondanks de inspanningen van een dierenarts kon het dier niet meer worden gered en moest het worden ingeslapen.

Bij de wijkagent waren meerdere meldingen binnengekomen van overlast op de hei. Toen handhavers ter plaatse gingen, ontdekten zij het ernstig toegetakelde schaap. Kort na de vondst werden twee personen, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling en dood van het dier.

Geen oormerk

Vanwege de ernstige verwondingen kon het schaap niet meer worden gered. Een dierenarts moest het dier uiteindelijk laten inslapen. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van het schaap, dat geen oormerk meer droeg. Het dier had zwarte poten en een zwarte kop.