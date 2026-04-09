Hogere straf voor Sander K. voor doden sekswerker, sneed haar in stukken

Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag in hoger beroep een zware straf opgelegd aan de 38-jarige Sander K. Hij moet 12 jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging voor het doden van de 34-jarige Oekraïense Arina Sasina. De vrouw kwam in de zomer van 2022 om het leven tijdens een betaalde seksafspraak op de zolder van zijn huis in IJmuiden. Daarna heeft K. haar lichaam in stukken gesneden.

In juli 2024 kreeg Sander K. 10 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd voor de verkrachting en wurging van Sasina. Het OM vond de straf te laag en eiste in hoger beroep 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zelf tekende K. ook beroep aan. Het hof achtte de verkrachting niet bewezen en sprak K. daarvan vrij.

Vastgebonden

Sasina bezocht K. op 18 augustus 2022 en is door hem vastgebonden op zijn fitnessbank, als onderdeel van de betaalde seksafspraak. De vrouw had letsel over haar hele lichaam, dat zij volgens het hof door toedoen van K. in de woning heeft opgelopen.

Drie dagen na haar dood werd Sasina als vermist opgegeven. Bij het doorzoeken van de woning van K. vond de politie het in stukken gesneden en onthoofde lichaam van de vrouw op zolder. K. beweerde dat hij voortdurend dronken was toen hij het lijk verminkte. Volgens het hof is hij juist zeer "weloverwogen en berekenend" te werk gegaan.

K. gebruikte een snijplank, een mes, een hakbijl en een ijzerzaag om het lichaam kleiner te maken en droeg een gasmasker toen hij het overgoot met bleekmiddel. De afgeknipte vingertoppen van de vrouw heeft K. door het doucheputje gespoeld, uit vrees dat zijn DNA onder haar nagels zou worden aangetroffen.

'Schokkend'

Het hof noemde de feiten "ernstig en schokkend" en gelooft niet dat de dood van Sasina een ongeluk was, zoals K. zelf beweerde. "De laatste momenten van de vrouw moeten verschrikkelijk zijn geweest", aldus het hof. "De wreedheid van het handelen van de verdachte is voor de nabestaanden onbegrijpelijk."

Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben bij K. een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Gebleken is dat hij een geweldsfascinatie heeft, veelvuldig naar gewelddadige porno keek en een verzameling wapens in huis had. Volgens het PBC is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Na de uitspraak klapte K. in zijn handen en zei: "U zit mis, ze is niet gewurgd."