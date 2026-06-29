Ontslag Fotomuseum-directeur om vermeende angstcultuur onterecht

Oud-directeur van het Fotomuseum Birgit Donker is door de rechtbank in het gelijk gesteld in haar ontslagzaak. De rechter heeft vastgesteld dat er geen goede reden was voor haar ontslag. Er is niet gebleken dat er sociale onveiligheid of een angstcultuur was, aldus de rechter. Donker krijgt een vergoeding van 400.000 euro en het Fotomuseum moet een rectificatie plaatsen.

In juli 2025 werd Donker ontslagen na een intern onderzoek naar haar functioneren. Eerder werd zij door de raad van toezicht na "zorgelijke meldingen" op non-actief gesteld. De Volkskrant meldde dat er sprake was van een "giftige werkomgeving" en "angstcultuur" bij het museum. De Raad voor de Journalistiek oordeelde in december 2025 al dat de uitlatingen van anonieme bronnen over Donker in de krant "niet-controleerbaar en tendentieus" waren.

De rechter sluit niet uit dat het "vernietigende artikel" in de Volkskrant bij Donkers ontslag een belangrijke rol heeft gespeeld en voor de raad van toezicht reden was om haar "voor de bus te gooien", zo staat in de uitspraak van de rechter.